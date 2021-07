Ainhoa tuvo cáncer de piel por tomar demasiado el sol: "Cuando me quemaba me lo tomaba a cachondeo"

“Era acabar el curso y ya estábamos en la piscina. No había truco para ponerse morena que no conociésemos. Comprábamos un bote de spray, lo llenábamos de Coca Cola y nos lo echábamos por todo el cuerpo. También nos poníamos aceite de bebé, aceite de cocinar, Nivea de bote azul … Bueno, es que de todo”, recuerda Ainhoa. “Y luego nos comparábamos para ver quién estaba más morena”.

Todo cambió cuando Ainhoa comenzó a tener un picor en la barbilla que no desaparecía. “ Un lunar que había tenido ahí toda la vida se puso rojo y me picaba . Me rascaba y me picaba”, nos explica. “Eso fue en agosto de 2018. Pues en noviembre ya fue cuando me diagnosticaron cáncer de piel”.

“Para mí fue durísimo, pero para mis amigas también. Fue como una especie de advertencia de que estábamos mal. Tú ves un post en Instagram sobre tanorexia y piensas que no te pasa a ti, que lo tuyo no es para tanto, pero luego te paras a pensar y sí. El verte feísima cuando estás pálida, el querer estar morena a toda costa, el quemarte y pensar que no pasa nada porque a los dos días se te pasará… Eso no es normal”, reflexiona. “Ahora estoy intentando aceptar mi palidez, pero no es fácil. Reconozco que a veces me veo fatal”.