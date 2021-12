Aunque la canción se llama 'Ay mama' y Rigoberta fue madre de su primer hijo en 2020, no la escribió a raíz de eso, ni mucho menos. Este tema lleva escrito ya muchos años, ya que fue ella misma quien lo compuso cuando tenía 23 y ha sido ahora cuando ha decidido publicarlo y que se convierta así en uno de los candidatos para representar a España en Turín.

Ha sido la propia cantante quien ha compartido en sus redes sociales qué fue lo que le inspiró a componer esa canción: "Escribí esta canción muchísimo antes de ser madre, con 23 años, por eso no lo considero un tema escrito por y para las madres. En su momento lo escribí como un homenaje a la feminidad. Ocupar las calles con nuestros cuerpos sin que fueran censurados sería un gran avance. Todavía me emociona esa mujer guiando al pueblo en el cuadro de Delacroix".

Rigoberta ha querido hacer hincapié también en la censura de Instagram con respecto al pecho femenino: "No olvidemos que a día de hoy esta querida red social todavía elimina los posts donde salen pechos femeninos. Para mí esta canción trasciende la maternidad y habla de nuestro poder como mujeres".

También ha querido aclarar en esta explicación el motivo por el que ha elegido la carta de la emperatriz en el tarot de Marsella como portada de la canción: "Algunas mujeres creamos vida con nuestros cuerpos, otras no, pero de alguna manera todas somos una. La carta de la emperatriz en el tarot de Marsella me transmite ese poder, por eso la he elegido como portada para esta canción".