Muchos artistas escogen un nombre artístico antes de comenzar su carrera musical porque piensan que con alias será más fácil que el público recuerden cómo se llama o porque creen que es mejor crear una marca personal con un nombre que sea único y original, que no repita nadie más. Bad Bunny, J Balvin, C. Tangana, Karol G, Becky G o Daddy Yankee, entre muchos otros, idearon estos nombres para presentarse ante el público, porque en realidad se llaman Benito Antonio Martínez Ocasio, José Álvaro Osorio Balvín, Antón Álvarez Alfaro, Carolina Giraldo Navarro, Rebbeca Marie Gómez y Ramón Luis Ayala Rodríguez, respectivamente.

Es fácil suponer que Bad Bunny, C. Tangana o Daddy Yankee no son los nombres reales que figuran en los documentos de identidad de estos cantantes tan conocidos, pero hay otros nombres artísticos que pasan más desapercibidos y es difícil intuir que en realidad ocultan el verdadero nombre del artista, como es el caso de Sebastián Yatra. Ese apellido no es el suyo, aunque Sebastián sí que es el nombre que sus padres, Aníbal y María Adelaida, escogieron para él cuando nació en Medellín el 15 de octubre de 1994.