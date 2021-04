La mayoría de sus hits han salido de 'Fine line', un álbum casi redondo.

Harry sigue sumando éxitos a su carrera. Hace apenas unas semanas abrió la gala de los Grammy. Además estaba nominado en varias categorías

Es nuestro fashion icon preferido y uno de los artistas que mejor representa ese pop luminoso que hace más soportables las noches de melancolía

Poco a poco, temazo a temazo, pelo a pelo, en Yasss estamos creando la mejor guía sobre Harry Styles que vas a encontrar en la red. Nos interesa todo de él, absolutamente todo: su colección de coches clásicos, su estilo de rockerito adorable con influencias nuevas y viejas, y ese savoir faire de gentleman con cara de niño. Su carrera es tan prolífica que nos exigiría un esfuerzo ímprobo quedarnos con una sola de sus canciones, así que hemos elegido seis para que puedas confeccionarte tu propia lista. Una playlist para dominarlos a todos.

‘Adore you"

'Walk in your rainbow paradise (paradise)

Strawberry lipstick state of mind (state of mind)

I get so lost inside your eyes

Would you believe it?...”

El tercer single de ‘Fine Line’ fue un éxito casi inmediato, compuesto a cuatro manos por el propio Harry y sus compinches musicales: Amy Allen Kid, Harpoon y Tyler Johnson. La canción juega con su propio título. “Adore” también es Eroda, un pueblo en una isla supuestamente situada entre Irlanda e Inglaterra donde un Harry de aire infantil, con aspecto de emo y poseedor de ciertos poderes, salva a su alter ego acuático y lo devuelve al agua. El sirenito en versión intensito.

‘Cherry’

“Don't you call him baby

We're not talking lately

Don't you call him what you used to call me”

Todos los cantantes tienen una bala en la recámara para seguir produciendo canciones inspiradas, y no es otra cosa que la clásica ‘canción sobre tu ex’, que ‘Cherry’ ejemplifica de forma maestra con un audio de Camille Rowe (una de las viejas conquistas del cantautor) en mitad de la balada.

“Te vuelves mezquino cuando las cosas no salen como quieres. Hay partes que son muy patéticas”, dijo Harry cuando la prensa quiso saber qué significados ocultos escondía esta canción.

‘Falling’

“What am I now? What am I now?

What if I’m someone I don’t want around?

I’m falling again, I’m falling again, I’m fallin’”

Mucho antes de su publicación, casi todas las canciones de Harry Styles propician teorías locas de los fans, que intentan desentrañar los mensajes que el cantautor inglés espolvorea en sus letras.

Este hit de ‘Fine Line’ utiliza el elemento del agua como un símbolo central, donde el cantante se siente más que cómodo. La canción alude enigmáticamente a ‘un amor que se ha extraviado y ya no volverá’, mientras la habitación en la que Harry se desgarra cantando empieza a inundarse.

‘Watermelon Sugar’

“Breathe me in, breathe me out

I don't know if I could ever go without”

Un auténtico himno lleno de belleza que se inspira en uno de los textos del escritor Richard Brautigan. Harry se llena de amor y habla en clave, una vez más, de otro de los pilares de su discografía y sus letras: el sexo. En este caso, se trata de un polvo playero y tropical con reminiscencias al azúcar de sandía (otras teorías locas dicen que la canción habla del sexo oral).

La letra te lleva exactamente al territorio emocional de las primeras veces. Los comienzos con alguien, los primeros besos llenos de titubeos y el sexo por descubrir. Vamos, como morder una sandía y dejar que el jugo baje por nuestros labios.

‘Sign of the Times’

“Just stop your crying

It'll be alright

They told me that the end is near

We gotta get away from here”

Esta es la canción que rompió el corazón de sus fans hasta límites que rozan la pornografía emocional y que catapultó a Harry como solista, ya sin estar bajo la égida y las etiquetas de One Direction. El tema habla de una madre que sabe que va a morir en el parto de su hijo y debe transmitirle un mensaje de esperanza por el futuro y de lucha. No eres un_ auténtic_ fan si no la tarareas al despertarte en tu vida miserable.

El cantante explicó a Rolling Stone que la mayoría de las cosas que le hacen daño no tienen nada que ver con el ruido de la política, sino con los derechos humanos. “‘Sign of the Times’ surgió cuando pensé que no es la primera vez que pasamos por un mal momento, ni será la última”.

‘Golden’

“You're so Golden

You're so Golden

I'm out of my head

And I know that you're scared

Because hearts get broken”

Los fans más fieles de Harry, esbirros al servicio de las teorías, dicen que esta es otra de esas canciones que guardan algún que otro mensaje cifrado, recuerdos tontuelos y algo de esos whatsapps (que nadie debería mandar a las tres de la mañana) a la ex de Harry, Camille.