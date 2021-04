No todo el mundo se siente cómodo enviando fotos sexys o de algunas partes de su cuerpo y eso es perfectamente válido. ¡Que nos encante celebrar el Send Nudes Day no quiere decir que obliguemos a nadie a fotografiarse el cucu! Pero sí es cierto que desde que internet llegó a nuestros móviles estos se han convertido en una herramienta más para relacionarnos con otros y experimentar con nuestra sexualidad. ¡Y queremos celebrarlo!

Hay gente que cree que es mejor no hablar de ello, otra que se siente culpable o sucia por hacerlo (y es que, reconozcámoslo, en general, y como sociedad, aún no tenemos una relación sana con la sexualidad, sigue habiendo muchos tabúes en torno a cualquier cosa relacionada con el sexo, ¡hasta la menstruación !) pero en Yasss preferimos ser realistas, y sabemos que hacerse fotos desnudo, también conocidas como nudes, está a la orden del día. ¡Tanto, que hasta tienen su fecha conmemorativa!

Send nudes!

Y, repetimos: que se haya normalizado hacerse y compartir este tipo de fotos no te obliga a que tú también tengas que hacerlo. Hay gente a la que le gustan los nudes y otra a la que no, y las dos opciones son igual de válidas y respetables. Por eso, también tenemos que respetar a la gente que decide hacerlo.

¡Hasta la mismísima Bad Gyal se quejaba (y con razón) recientemente en una entrevista que le hecho de que su imagen sea de una mujer sexy que utiliza su cuerpo para provocar y expresar ha sido un handicap para que la tomen en serio como artista! Estamos en el siglo XXi, ya es hora de darse cuenta de que mostrar o no tu cuerpo no está relacionado con ser mejor o peor persona o ser merecedor o no de respeto.

¿Miedo a enviar nudes?

Lo más importante es que tomes la decisión de si quieres o no quieres hacerlo teniéndote en cuenta solo a ti. Puede darse el caso de que hayas conocido a alguien que te esté pidiendo con muchas ganas ver tus fotos, o que creas que, como tus amigos u otras personas lo hacen, tú también tengas que hacerlo. Si tú no te ves haciendo eso, es muy difícil que lo que surja de esas fotos sea una experiencia agradable para ti.

Por si acaso, un buen consejo es enviar fotos en las que no se te vea la cara, o pixelártela o colocarte un emoji encima. De todas formas, no hay que hacerlo con miedo, y si realmente no te da seguridad hacer esto, ¡pues no lo hagas! También puedes ir probando poco a poco diferentes partes de tu cuerpo, no hace falta hacer un "completo" la primera vez.