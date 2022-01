Chanel Terrero se hizo con la victoria en el Benidorm Fest, por lo que representará a España en Turín

En su canción, 'SloMo', la artista le dice a su admirador que haga un vídeo con su actuación para verlo luego a cámara lenta

La letra del tema ha sido criticada por algunos eurofans, pero también hay muchos que han salido en su defensa en Twitter

Chanel Terrero fue la gran sorpresa de la primera semifinal del Benidorm Fest, pues se convirtió en la favorita de la noche tras la suma de los votos del público y del jurado, superando a Tanxugueiras y su 'Terra', una de las opciones con más posibilidades de hacerse con la victoria según las encuestas. Esa combinación del favor del voto popular y del jurado profesional hizo de nuevo que Chanel y su 'SloMo' se hicieran con la victoria en la final de la preselección española con 96 puntos en total, por encima de la formación gallega y de Rigoberta Bandini y su 'Ay, mamá'.

La artista de 31 años, que nació en Cuba pero que vive desde los cuatro años en España, se mostró muy emocionada al saber que ella tendría el honor de representar a nuestro país en Eurovisión 2022 y que tendría que defender su 'SloMo' en el escenario de Turín el próximo 14 de mayo junto a sus bailarines, que también se mostraron muy entusiasmados con la victoria. Tras recoger el premio en forma de micrófono de manos de nuestro anterior representante, Chanel Terrero se acordó de Leroy Sánchez, el compositor de 'SloMo'.

El tema también está firmado por Keith Harris, Ibere Fortes, Maggie Szabos y Arjen Thonen; fue producido por Keith Harris y Guardians of the Frequencies; combina el español y el inglés; y podría ser considerado pop latino con toques de reguetón. En él, la artista se dirige a un admirador al que le pide que grabe en vídeo su actuación y que luego la vea en slow motion, esto es, a cámara lenta; de la abreviatura de este término viene el título, 'SloMo'.

Un tema muy bailable y una gran controversia

En la canción, la artista también se muestra muy segura de sí misma al afirmar que vuelve "loquito' a todos los daddies [papis]" y que como ella solo hay una, "no hay imitaciones" que consigan "romper caderas y corazones" al mismo nivel. "Y si aún no me crees, pues me toca mostrárselo", canta entonces Chanel, antes de iniciar una espectacular coreografía junto a su cuerpo de baile, que es uno de los atractivos de su actuación y uno de los elementos que más ha aplaudido el público en las redes sociales.

Muchos eurofans se han mostrado entusiasmados con la coreografía y el tema de Chanel, destacando que es "una diva" que puede conquistar a Europa con ritmos latinos, un baile muy cuidado y una puesta en escena potente, en la que se muestra a la artista como una gran estrella, como "una mami, una reina" que llega al escenario a iniciar una gran fiesta en la que ella es la protagonista.

Pero no todo el mundo ha visto con buenos ojos la elección de 'SloMo' como canción para representar a España en Eurovisión y muchos seguidores del Benidorm Fest han criticado la letra del tema, comentando que no entienden muy bien qué se dice en él y que no esconde un gran mensaje o un trasfondo potente como 'Ay, mamá' o 'Terra'.

La letra de 'SloMo'

Let's go [Vamos]

Llegó la mami

La reina, la dura, una Bugatti

El mundo está loco con este party [fiesta]

Si tengo un problema, no es monetary [monetario]

Yo vuelvo loquito' a todos los daddies [papis]

Yo siempre primera, nunca secondary [secundario]

Apenas hago doom, doom

Con mi boom, boom

Y le tengo dando zoom, zoom

Por Miami

Y no se confundan

Señora' y señore'

Yo siempre 'toy ready [lista]

Pa' romper cadera', romper corazones

Solo existe una

No hay imitaciones (Na, na)

Y si aún no me crees, pues me toca mostrárselo

Take a video [Haz un vídeo]

Watch it slo mo, mo, mo, mo, mo [Míralo a cámara lenta]

Booty hypnotic [Culo hipnótico]

Make you want more, more, morе, more, more [Hace que quieras más]

Voy a bajarlo hasta el suеlo, lo, lo, lo, lo (Yeah)

If you wish, you could do this dembow (Do this dembow) [Si quieres, podrías hacer este dembow (Haz este dembow)]

Drives you loco (Yeah) [Te vuelve loco]

Take a video, watch it slo mo

Te gusta todo lo que tengo

Te endulzo la cara en jugo de mango

Se te dispara cuando la prendo

Hasta el final, yo no me detengo

Take a sip of my cola-la [Toda un sorbo de mi cola]

Un poco salvaje na-na-na

Make it go like pa-pa-pa-pa [Haz que vaya pa-pa-pa-pa]

Like pa-pa-pa-pa-pa [Como pa-pa-pa-pa-pa]

Y no se confundan (Y no se confundan)

Señora' y señore'

Yo siempre 'toy ready (Yo siempre estoy ready)

Pa' romper cadera', romper corazone'

Solo existe una (Solo existe una)

No hay imitaciones (Na, na, na)

Y si aún no me crees, pues me toca mostrárselo (Oye)

Y no se confundan (Y no se confundan)

Señora' y señore'

Yo siempre 'toy ready (Yo siempre estoy ready)

Pa' romper cadera', romper corazones

Solo existe una (Solo existe una)

No hay imitaciones (Na, na, na)

Y si aún no me crees, pues me toca mostrárselo (Oye)

