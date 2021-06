Los tatuajes del torso

En el costado, Damiano lleva una frase que deja muy claro cómo piensa: el cantante le ha dado una vuelta al título de la popular canción de The Cure, 'Boys don't cry' ("Los hombres no lloran"), tachando el "don't" ("no") por un "do" ("sí"), junto a una carita triste. Con ese tatuaje querría mostrar que es perfectamente normal mostrar sus emociones y no ocultarlas. "¡Los chicos lloran!", escribió el romano en Instagram mostrando este tatuaje.