“Hijo de” , “Hermana de”, “Sobrino de”… el mundo del artisteo cuenta con varias parejas de herman_s con éxitos desparejos. Algunas suenan y otras agua (subterránea) llevan, como es el caso de Nathy Peluso , una artista que nos encanta y de la que no mucha gente sabe que tiene una hermana con un talento tan potente como ella, la rapera Sofía Gabanna .

Las Peluso lo petan, cada una en su estilo y con su particular legión de seguidor_s en las redes sociales. Nathy es una cantante sensacional, además de una artista necesaria que promueve el body positive y los eslogans con pegada en las letras de sus canciones. “Mi cuerpo, mis reglas”.

Su estilo

Al igual que muchas otras compañeras de generación (Santa Salut, Ptazeta, Gablyn), sus temas oscilan entre una poesía rimada del empoderamiento y el acento en los asuntos calientes y reivindicativos propios del género. “Me quedo reprimida en un bucle de incisos que no me dejan avanzar hacia yo sola me indico” (‘Twister’)