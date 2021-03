Cristinini es la que lidera el podio de las streamers con más seguidores en Twitch. 1,7 millones es la cifra. De locos.

Que Twitch ha llegado para cambiar el mundo del entretenimiento por Internet ya nadie lo pone en duda. Con cifras record de streamers y gamers que migran a lugares más cálidos cansados de las reglas opacas de Youtube y de sus abusivas condiciones de monetización para su contenido, la plataforma más famosa para emitir directos de videojuegos (aunque no es la única tendencia) crece también en sus views a las streamers femeninas más influyentes de España. Es una buena noticia. Durante muchos años el mundo gamer ha estado masculinizado hasta límites bastante tóxicos, y es muy de agradecer que estas mujeres de enorme talento abran camino para todas las que vendrán. Si se marcan unos cuantos kills a sus compañeros, tanto mejor.

Hoy te hablamos en Yasss de las cinco streamers más influyentes.

Cristinini

Su reciente fichaje para ‘Ibailand’, el nuevo equipo de streaming de Ibai que ha venido para crear la cantera y revolucionar el contenido gamer marca España, ha terminado de confirmar la carrera imparable de esta streamer catalana de ascendencia andaluza, con un millón de suscriptores en su canal de Youtube y más de 1,7 en el de Twich, plataforma en la que tiene una buena posición en el el ranking de los creadores de contenido de videojuegos más seguidos.

Cristinini viene de pegar palizas en el LOL, y fue pionera en eso de los Roleplays cuando GTA V se merendaba los views. Como muchos otros streamers, su contenido suele variar en función del juego que esté de moda en ese momento. También la hemos visto asestar cuchilladas traperas en Among Us, subir escaleras en Fall Guys o construir un refugio con otros streamers en Egoland, los juegos que 2020 y la pandemia llevaron a lo más alto en nuestro corazón gamer. Ha confirmado que este año volverá a proyectos relacionados con la televisión, terreno que tiene un poco abandonado desde que dejó sus distintos trabajos como presentadora de E-Sports.

"No sé de dónde voy a sacar el tiempo para todo, pero en unos años me gustaría seguir haciendo lo que me gusta. Este es un sector muy volátil y no sabes qué te traerá el futuro, y ojalá siga como hasta ahora", cuenta a Flooxer.

LakshartNia

Mantiene su atalaya en sus directos de Youtube, con más de un millón de seguidores, pero Twitch no le anda a la zaga. Ahí tiene más de 400.000. Su contenido está especializado en GTA, Minecraft, y desde que reventó el panorama del streaming, Among Us. Después de Cristinini, es la creadora de contenido española que más lo peta en Twitch, solo hay que ver la velocidad a la que va el chat, donde charla con sus seguidores mientras juega.

Mery Soldier

Esta gamer, también modelo y cosplayer de profesión, siembra el caos en LOL, Apex Legends, Valorant o Minecraft. Lleva años dentro del mundo de los E-Sports, con momentos profesionales de esplendor como sus proyectos como embajadora de distintas marcas, entre ellas, Mad Lions, uno de los equipos más importantes de España. Sus cifras en Twitch son notables, y no para de crecer, gracias a que hace streams diarios. Más de 200.000 seguidores, y subiendo.

Paracetamor

De Raquel Paracetamor nos encanta su colección de figuras de lego y las auténticas palizas que da en Valorant. Es una referencia en League of Legends. También es una de las streamers más influyentes, con más de 150.000 seguidores en la plataforma y un contenido muy valorado por los usuarios.

En una entrevista en Marca Gaming, explica: “Empecé a jugar en PC y recuerdo que comencé con Minecraft, como todo el mundo en esa época. Y recuerdo que un amigo me insistió en que me descargara el League of Legends, hace como 8 años, entonces empecé a jugar y al tiempo comencé a competir en equipos de chicas. Y algunas de ellas hacían streaming, cuando el mundo de Twitch todavía no era la plataforma más fuerte que había, y decidí hacerlo yo también. Tenía un portátil que tampoco tiraba mucho pero yo me puse a hacer directos a partir de ahí”.

Paula Gonu

Influencer de profesión y gamer por accidente, ese podría ser el resumen del devenir de los acontecimientos. Es todavía una recién llegada. Gonu ya confesó en alguno de sus videos de Youtube lo agotada que estaba de una plataforma que, para ella, ya no daba mucho más de sí. Lógicamente, Twitch era el siguiente paso para no perder tracción entre sus followers, a los que se suman sus cifras récord de otras apps como Instagram (más de 2 millones de seguidores). Su paso por Twitch, que empezó como una distracción para aliviar su soledad después de romper con su pareja, se ha convertido en apenas unos meses en el canal principal de su personalidad arrolladora.

