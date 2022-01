La falta de diversidad en los superhéroes de Marvel: "Cuando Thor fue gordo se hicieron muchas bromas"

¿Han sido capaces los cómics, series y películas de Marvel de plasmar la diversidad corporal? Lamentablemente no, ya que los personajes con cuerpos no normativos son excepciones

Secundarios, villanos o superhéroes que “se han echado a perder”, así son los personajes gordos en el universo Marvel

Preguntamos a varios fans por su opinión sobre la falta de diversidad: “En 2022 ya toca hacer un superhéroe normalito, que no es normal que estén más fibrados que mis amigos que van al gimnasio 4 horas al día”

Las modas cambian y los superhéroes están en boca de todos, sobre todo cuando hablamos del Universo Marvel. Sin embargo, no se trata de algo reciente, y es que el primer comic de Marvel se remonta a 1939 y la primera adaptación a la gran pantalla salió a la luz en 1944 narrando las aventuras y desventuras del Capitán América –uno muy diferente del encarnado por Chris Evans, eso sí–.

Han pasado más de ochenta años y la fama no ha decrecido. Al contrario, a día de hoy una película de Marvel es un taquillazo asegurado, aunque solo sea por seguir el hilo argumental que se inició en 2008 con Ironman y que ha ampliado horizontes con la llegada del multiverso en ‘Spider-man: No Way Home’. Pero, ¿qué representa este universo de superhéroes para resultarnos tan adictivo?

Las historias de superhéroes que se han plasmado en comics, series y películas suelen tratar conflictos humanos que todos tenemos presentes. Puede ser algo tan personal como el amor, el duelo por la pérdida de un ser querido o la sensación de incomprensión, o problemáticas colectivas como la guerra, las luchas de poder, el sexismo o la corrupción política.

En esta línea argumental, los superhéroes afrontan los miedos que todos tenemos y, sin duda, lo hacen de forma ejemplar, ya sea por sus ideales nobles (como ocurre con Spider-man o el Capitán América) o porque hay un arco de redención (por ejemplo, Loki o Magneto).

En otras palabras, para que amemos a un personaje debe representar ciertas características deseables. La consecuencia inmediata es que los superhéroes se convierten en modelos a seguir. Queremos ser como ellos y no solo a nivel ideológico o moral, sino también en el plano físico. Es ahí donde entra en juego el ideal inalcanzable de belleza que representan muchos de estos héroes de la gran pantalla.

El atractivo masculino en las películas del Universo Marvel

Párate un minuto a pensar en los superhéroes del Universo Marvel. ¿Cómo son? Delgados, pero musculados, y cuando hay un personaje que no encaja en ese prototipo es por tres motivos a cada cual peor:

Se trata de un personaje secundario. Algunos ejemplos son Wong (el actual Hechicero Supremo), Ned Leeds (el mejor amigo de Spiderman) o Harold Hogan alias ‘Happy’ (el guardaespaldas de Ironman). Es un villano. Por ejemplo, Kingpin (aunque a pesar de la creencia popular de que tiene sobrepeso, sus 200 kilos son de puro músculo). Es un superhéroe que “se ha descuidado”. A todos se nos viene a la cabeza el mismo personaje. Se trata de Thor, que protagonizó un sinfín de bromas relacionadas con su imagen cuando en 'Endgame' apareció con sobrepeso.

Esto puede parecer algo trivial, pero refleja que las personas con sobrepeso no pueden ser el héroe, que están abocadas a ser el malo de la historia, o que simplemente son un fracaso, y ese mensaje cala muy hondo generando problemas de autoestima en el público masculino y, por supuesto, influyendo en el auge de trastornos como la vigorexia, anorexia, bulimia, ortorexia o trastorno por atracón.

Por si esto fuese poco preocupante, es importante señalar que el fandom de Marvel abarca un gran número de adolescentes, población de riesgo para el desarrollo de Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCAs).

La opinión de los fans

“No hay una representación diversa”, reflexiona Carlos P., fan de Marvel de 28 años. “Es ficción, pero la ficción debe adaptarse a lo que existe en la realidad. Lo están empezando a hacer a nivel racial y los fans lo han agradecido mucho. También han incluido más personajes femeninos poderosos y eso es increíble. Pero aun así quedan dos grandes lagunas: la diversidad sexual y corporal. Sería genial que metiesen algún interés romántico no heterosexual y también cuerpos diferentes”.

Alejandro C., de 25 años, es especialmente crítico con lo que ocurrió en 'Endgame'. “Cuando Thor fue gordo y podíamos identificarnos con él, se hicieron bromas”, nos relata. “Yo soy gordo y cuando vi que Thor también, me moló mucho. Luego vi los memes y me jodió una bestialidad. Y no es cuestión de señalar, pero muchas de las bromas venían de otros tíos, o de periódicos que luego se suben al carro de la diversidad. ¿En qué quedamos? Yo creo que es responsabilidad de todos cambiar esto, y es muy fácil culpar a las tías y decir que ellas los prefieren mazados porque es algo que se dice mucho, pero es que yo creo que el problema no es ese. Creo que es algo más social, y en 2022 ya toca hacer un superhéroe normalito, que no es normal que estén más fibrados que mis amigos que van al gimnasio 4 horas al día”.

Rodrigo H., de 23 años, habla sobre el ideal falso de belleza. “¿Cómo vamos a aspirar a ser así si ni siquiera los actores lo son? Mira lo que pasó en 'Guardianes de la Galaxia'. Chris Pratt tuvo que adelgazar y mazarse y aun así le pusieron abdominales con photoshop”.

Chris Pratt tuvo que adelgazar y mazarse y aun así le pusieron abdominales con photoshop

“No es algo que te paras a pensar conscientemente cuando ves la película, pero al final te comparas”, confiesa Juan Miguel G., de 31 años. “Es un poco la idea de que los hombres no podemos ser gordos, pero tampoco delgados del todo. Hay que muscularse. Y luego vas a los gimnasios o a salas de crossfit y hay una presión muy bestia. Conozco a muchos tíos que están obsesionados con las mezclas de proteínas y siempre hay un amigo de un amigo que usa anabolizantes. No sé si menos o más que hace unos años, pero sigue pasando y es un problema del que nadie habla porque los que lo hacen no lo cuentan”.