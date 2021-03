Taylor Swift tiene su propio récord Guinness: es la persona más joven fichada por Sony

Taylor Swfit y sus problemas con Sony

Desde que Taylor Swift se dio cuenta de qué tipo de contrato le hizo Sony en 2006, vio que no era propietaria de sus propias canciones. La cantante se separó de la discográfica y está en vías de publicar de nuevo todos sus álbumes, ya que está regrabando todas sus canciones de cero y replicando lo máximo posible los antiguos masters. Tal es su ímpetu por conseguir los derechos de sus propios temas que creó la banda Jack Leopards and The Dolphin Club y firmó con el seudónimo Nils Sjöberg para interpretar una versión de Look what you make me do para el final de un capítulo de la serie Killing Eve.