Si quieres conocer más a fondo la personalidad de tu gato, puedes hacer este cuestionario de 46 preguntas en el que cada una de las cuestiones tiene seis respuestas posibles con una puntación asociada a cada una de ellas: el 1 corresponde a la afirmación "no describe a mi gato", el 2 a la de "describe un poco a mi gato", el 3 a la de "describe moderadamente a mi gato", el 4 a "describe a mi gato muy bien" y el 5 "describe a mi gato extremadamente bien". Si se marca la sexta opción, la de "no aplicable", que vendría a ser el "no sabe/no contesta" de las encuestas tradicionales, no se sumará ningún punto.