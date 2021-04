Llega un momento en la vida de una persona trans en el que tiene que tomar una decisión muy importante: ¿quiero hormonarme? No todas las personas trans deciden hacerlo, y está bien. Además, también hay personas trans que no se identifican con ninguno de los dos géneros y no necesitan la hormonación para expresar su identidad. Cualquier proceso es válido siempre que sea el que esa persona ha elegido para sí misma. Sin embargo, un gran número de personas transexuales deciden apoyarse en la terapia hormonal para conseguir cambios en su físico con los que sentirse más cómodos.