No es cierto aquello de “el amor es bonito mientras dura”, terminar una relación no tiene por qué afear lo vivido en el pasado ni implica que el amor que se ha terminado nunca hubiese sido tal. Hay relaciones que terminan pero no el cariño hacia la otra persona y en muchas ocasiones ambas partes deciden mantener el contacto mediante una relación de amistad. Estas son algunas claves para llevar a cabo una ruptura amorosa.