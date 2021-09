El triunfo de los esports: el Barça se suma al boom y tendrá su propio equipo en la Superliga de League of Legends

Esta apuesta millonaria viene motivada por la desorbitada audiencia de los deportes electrónicos , que cada año firman cifras estratosféricas. Solo en 2020, la industria sumó 436 millones de usuarios en todo el mundo, y se prevé que de cara a 2024 sobrepase los 577 millones. Según EsportCharts, una plataforma que recopila datos sobre las audiencias del sector, el año pasado la final del campeonato mundial de League of Legends, los llamados Worlds, tuvo una media de 2.656.256 espectadores y logró alcanzar un pico de audiencia de 3.882.252, mientras que la final de primavera de 2021 del campeonato europeo , la LEC, sumó 831.198 personas , un dato especialmente considerable si tenemos en cuenta que ninguno de los dos históricos de la competición, G2 Esports y Fnatic, jugaron.

La realidad parece bastante clara: los deportes electrónicos ya no son cosa de nicho, sino un sector en auge que cada vez gana más adeptos. Para muchos, ver un partido de League of Legends entre G2 Esports o Fnatic equivale a ver un derbi entre el Real Madrid y el Barça, comprarse la camiseta de su club electrónico es tan normal como hacerlo de un equipo de fútbol y la marcha de sus jugadores pesa tanto como cuando ocurre en el mundo del balón, y si no, busca cómo se sintieron los fans de Fnatic cuando su capitán, Martin “Rekkles” Larsson, se fue al club de los samuráis: toda una traición al estilo Figo.