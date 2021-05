Que TikTok es la red social del momento, a estas alturas, no es ninguna sorpresa. El confinamiento dio un impulso increíble en España a esta aplicación para crear y publicar vídeos cortos y un año después ya es el lugar de referencia para nuevas tendencias. Desde hace unos meses se han popularizado en esta red social unos leggins mágicos que no son caros y te hacen un culazo tremendo. Un diseño de la marca FITTOO con un tejido y unas costuras que realzan tu cucu y que solo cuestan 20 euros. ¿Quién no los querría?