No vamos a poder maquillarlo, por mucho que nos gustaría. La salud mental se está convirtiendo en una de las patatas calientes de este mundo azotado por el Covid. Diferentes datos y estudios coinciden cada vez más en las tasas alarmantes de ansiedad y depresión en la población general. Los estudios no mienten: el coronavirus ha golpeado fuerte nuestra estabilidad emocional y nuestra autoimagen, y todavía pasará un tiempo hasta que nos demos cuenta del alcance del problema. Por eso, es reconfortante saber que ciertas celebridades saben cuándo han de usar su notoriedad e influencia pública para mandar un mensaje de ayuda.

Sus recomendaciones para mejorar la autoestima

La cantante, actriz y diseñadora lleva tiempo utilizando las redes sociales como un altavoz para empatizar con tod_s aquell_s que puedan estar pasando por una situación emocional complicada o no sepan cómo gestionar su autoestima; y suele hacerlo de la manera más inteligente: relatando desde la empatía esas emociones y sensaciones negativas que ella ha experimentado a lo largo de su carrera. Ella misma confesó el año pasado que en los momentos difíciles ha necesitado apoyo psicológico, y que no dudó en buscar ayuda profesional y ponerse en las manos de un terapeuta para que le diera herramientas con que gestionar la ansiedad y la depresión.