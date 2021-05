Lo de las tallas de sujetador es un verdadero abecedario y no sólo por las letras que miden su tamaño. Que levante la mano quien tenga en su cajón únicamente sostenes con los que se sienta cien por cien cómoda. Si tú has levantado la mano probablemente poseas una corsetería o hayas trabajado en ella y hayas desvelado tus trucos a todas las mujeres que te rodean. Gracias a dos de mis amigas que trabajaron con lencería, hoy en día sé a ciencia cierta mi talla y por eso voy a compartir contigo mis trucos maestros para descubrir la talla ideal , ¡sigue leyendo!

Llevo toda mi vida adivinando cuál es mi talla de sujetador. Y no necesariamente por cambios de peso o estatura, lo cierto es que jamás acertaba con la medida perfecta y soy capaz de recordar y contar con los dedos de una mano (y me sobran dedos) aquellos que me he puesto hasta la saciedad porque me venían perfectos y me encontraba cien por cien cómoda con mis pechos dentro de ellos.