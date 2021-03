Pero todo este éxito podría haberse escapado de las manos de Karol y Nicki, pues en una entrevista para Billboard uno de los compositores de la canción, el colombiano Keityn, ha confesado que no había pensado en su compatriota para interpretarla y que ni siquiera barajaba un nombre en concreto: "No concebí la canción para una mujer. Habla en tercera persona. Puede ser realizado por un chico o una chica".

Sebastián Yatra estuvo a punto de cantarla

En esa entrevista, Keityn explica que compuso la canción con Ovy On The Drums en la producción, un artista con el que trabaja Karol G frecuentemente y que, por ello, le mostraron la primera idea a la colombiana. La cantante no pareció muy entusiasmada en un primer momento y comenzaron a enseñarle la maqueta a otros artistas, entre ellos un colombiano, Sebastián Yatra, que estuvo a punto de quedarse con ella y grabarla.

El título original

La cantante le dijo que quería que se llamase 'Tusa', pero al compositor no le terminaba de convencer: "Honestamente, no me gustó la palabra. Es demasiado local, demasiado colombiano". Tusa es la mezcla de tristeza, rabia y decepción que alguien siente tras una ruptura amorosa. Aunque fuera de Latinoamérica no era tan conocida, Karol le pidió a Keityn que confiara en ella y acertó de lleno: la palabra fue todo un acierto como título, pues no impidió el enorme éxito del tema.