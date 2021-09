Bayonetta, Kirby y una peli de animación de Super Mario con Chris Pratt: las novedades del último Nintendo Direct

Fuera de Nintendo, algunos de los nuevos títulos que han llegado a la Switch en los próximos meses y de los que hemos podido saber un poquito más son Disco Elysium: The Final Cut, Chocobo GP y Voice of Cards: The Isle of Dragon Roars. El Actraiser, el videojuego de culto de Quintet y Square Enix, también vuelve a la consola en forma de remake y con juegos mejorados, y si has visto recientemente la serie de Castlevania en Netflix, seguro que te alegra saber que los tres juegos de la Game Boy Advance de la franquicia (Castlevania: Circle of the Moon, Castlevania: Harmony of Dissonance y Castlevania: Aria of Sorrow), así como el título de la Super Nintendo (Castlevania: Dracula X), están disponibles en la tienda en un pack llamado Castlevania Advance Collection. Todo un regalito.