El caso de Sonia

“Al principio, todo fue bien. El primer día estuvimos muy tranquilos y me divertí mucho: fuimos a la playa según llegamos, tomamos el sol, cenamos… hablábamos mucho, como al principio. Era como si nuestra vida en Madrid no existiese”, cuenta, y añade: “Pero a partir del segundo o tercer día ya no podía más con él, me sentía su madre, era como si fuese su responsable. Dejaba la ropa por el suelo, no quería despertarse para ir a la playa… son cosas que normalmente no me importarían, pero en él me desquiciaban. Yo le gritaba, discutíamos por tonterías, nos acostábamos para dejar de echarnos cosas en cara y al rato volvíamos a empezar”.