Una niña tímida

El enigma Zendaya empieza siempre por la familia, punto en el que la prensa ha tratado de escarbar desde su ascenso a las alfombras rojas y las pasarelas. Poco han conseguido. La actriz es muy conocida por guardar con celo hasta el más mínimo resquicio de su vida privada , un consejo de su madre desde que era muy pequeña y que termina de puntear esa estética tan escogida. Su elegancia natural le ha llevado a hacerse el People´s Choice Award a la figura con más estilo . “ Mis iconos de belleza son las mujeres de mi vida . Mi madre nunca llevaba maquillaje. No creo que ella lo supiera pero, para mí, era muy empoderador que no le importara nada el maquillaje”.

No parece que estuviese destinada a la eterna timidez. En cuanto oyó hablar de Shakespeare y los ríos de sangre de Macbeth, ahí que se fue a investigar. Por entonces su madre trabajaba como gerente en el Teatro Shakespeare de Orinda, y debió de ser esa figura materna la que regó el corazón de la actriz con la semilla de las tablas y los telones. Fue su primera obra teatral. Era ya pura energía y talento en el baile y el canto, dos habilidades que más tarde le servirían para papeles ya dentro de la industria de la televisión. Mucha gente se acuerda de sus primeros pasos en las producciones de Disney, pero no tanta cita el que es el verdadero bautismo de la actriz, ‘Dancing With The Stars’, un concurso televisivo en el que quedó finalista con apenas 13 años.