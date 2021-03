La popularidad de Lola Índigo , Mimi para el mundo del artisteo, no para de crecer. Los fans la adoran . Está en racha. No para de sacar éxitos, y es probable que la escalera hacia la explosión de su talento todavía continúe unos cuantos años más. Hace poco hemos sabido que quiere tener su propia marca de ropa urbana y abrir así su propia imagen a otros horizontes creativos y empresariales. También hemos repasado en Yasss algunas de sus colaboraciones más interesantes con otros artistas , y la relación tan complicada y un poco tóxica que ha vivido con su propio cuerpo durante unos cuantos años.

La nómada

“Me costó, pero no por el miedo. Yo no tenía nada y cuando no tienes nada, no tienes nada que perder. Aquí en España había una crisis brutal, empezaron a cerrar las escuelas de baile donde yo trabajaba y qué otra cosa podía hacer. Cuando la gente se queja digo: bro, si aquí no hay trabajo pues vete a buscarlo a otro país. Yo no tenía límites ni miedos. Mi único problema era una cosa de verdad importante que era la salud de mis familiares. En ese momento la situación en mi familia estaba complicada y tuve que esperar.”