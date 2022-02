La joven saltó a la fama en 2009, cuando tenía 13 años, gracias a su primer papel en la pequeña pantalla, el de Raquel 'Rocky' Blue en la popular serie de Disney Channel 'Shake It Up', en el que compartió protagonismo con Bella Thorne. Zendaya tenía un look muy característico en esta serie, con muchos brillos y complementos, pero conservaba su castaño oscuro natural en el pelo , que que solía peinar con grandes ondas como era la moda en aquellos años o dejándoselo rizado como es su cabello realmente.

Desde aquel primer capítulo de 'Shake It Up', la vida profesional de Zendaya ha cambiado mucho, pero también lo ha hecho su apariencia física, ya que sus fans han podido ver su crecimiento durante toda la adolescencia y sus cambios de look, tanto en el pelo como en el maquillaje y la ropa. Aunque aparentemente no se habría hecho ninguna operación estética, al menos ella no ha declarado haberlo hecho y a juzgar por las fotografías de su pasado sus seguidores tampoco lo piensan.