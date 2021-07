Ya se sabe: las generaciones las carga el diablo . A veces operan como etiquetas socioculturales de trazo grueso que no reflejan la realidad de quienes están dentro de esa franja de edad; otras, son un reclamo para la guerra y sirven para marcar las diferencias abismales entre unos miembros y otros. Ok boomer. Vale, zetosidad imberbe que cree que nunca envejecerá.

“Me preocupo por el cambio climático como los de la generación Z. Me gusta más el pan tostado con crema de cacahuete que con aguacate, algo que los millennials necesitan para vivir. Pero también me gustan las plantas como al millennial promedio, sobre todo porque son como perros que no necesito sacar a pasear. Todavía uso el emoji de risa, me peino de lado y uso pantalones ajustados, pero eso nunca me ha impedido tener sexo, así que, ¿a quién le importa si estoy siendo descarado?”.