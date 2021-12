Hay muy pocas personas que a día de hoy no hayan cantado o bailado la que ha sido sin duda una de las canciones del año, 'Mon Amour' de Zzoilo , que más tarde sacaría un remix con Aitana, el cual también ha arrasado y lo sigue haciendo. La canción no para de acumular reproducciones y parece que lo va a seguir haciendo durante mucho tiempo, ya que a sus fans les encanta.

Si no trabajas en la industria musical, lo más normal es que no sepas cuánto dinero generan las reproducciones en las diferentes plataformas de vídeo y audio. Sin embargo, Zzoilo ha respondido a esta pregunta en una entrevista con 'Los 40'.

No obstante, el dinero que empezó a generar no ha dejado de crecer: "Pasaron de 100 a varios ceros más. Unos 100.000. Piensa que son 150 millones de reproducciones entre las dos 'Mon Amour'", detalla. Este dato, ha sorprendido mucho a sus fans, que no pensaban que hubiese ganado tantísimo dinero.