Agoney: "La gente cree que soy completamente gay, pero estuve con una chica"

Ante la sorpresa de los presentadores, Agoney ha decidido abrir el "melón". Tras confirmar que nadie conocía de esta historia, ha reflexionado al respecto: "Yo siempre he dicho que soy gay, y me siento así porque me atraen los hombres. Pero realmente la vida es muy bonita como para cerrarse a algo". El canario ha apuntado que no quiere impedimentos ni prejuicios cuando llega alguien a su vida y le gusta o se enamora: "¿Por qué no?", se ha preguntado, recalcando que le parece importante compartir este mensaje sobre su vida.