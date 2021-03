Amaia divierte a los fans con su publicación junto a su novio Álex de Lucas: "Eres única"

Amaia enamoró a todo el mundo durante su paso por la Academia de 'Operación Triunfo' en 2017 . Su naturalidad, su espontaneidad y su asombroso talento a la hora de subirse al escenario hicieron de ella una de las favoritas para ganar el concurso, algo que finalmente consiguió. Esa victoria le abrió las puertas de la industria musical y el corazón de muchos fans. En Instagram acumula más de 700.000 seguidores que siguen sus pasos muy de cerca, aunque la artista no suele subir muchas publicaciones.

Feliz junto a su novio y amigos

En la publicación, subida el miércoles 3 de marzo de 2021, Amaia ha recopilado algunos momentos de las últimas semanas de su vida en Madrid junto a su grupo de amigos y su novio , Álex de Lucas , que seguro que lo conoces por su papel en 'Paquita Salas' y, si te gusta la música indie, por ser el cantante de 'The Parrots' . La navarra ha subido diez fotos a la vez, en la que se la puede ver muy feliz cocinando con sus amigos, bromeando con ellos o saliendo a pasarlo bien (con mascarillas incluidas).

Álex de Lucas solo ha aparecido en una fotografía de las que ha subido su pareja, la quinta si cotilleamos la última publicación de la cantante en orden. Ambos aparecen tomando algo en un bar, pero Álex no se da cuenta de que su novia está tomando esa instantánea en un espejo mientras sonríe. Una pillada de lo más romántica que ha derretido a los fans de la navarra.

La reacción de los fans

Entre los comentarios más repetidos están aquellos que señalan lo "única" que es Amaia y también se multiplican los que se alegran por verla tan feliz junto a la gente que quiere. Los fans le han recordado que la quieren mucho, que esperan pronto su música y, como no, han bromeado con el hecho de que pasa mucho tiempo desaparecida de las redes sociales : "Lo mismo subes una foto al año que 10 en un día, reina".

Su relación con Álex

Amaia siendo única siempre

No es la primera vez que sus fans declaran que Amaia es "única" o "una reina" y es que se ha ganado los aplausos del público más de una vez y no solo por sus actuaciones encima del escenario. La cantante ha recibido elogios por mantenerse fiel a su estilo en la música y en la vida. Ya en 'OT', la navarra expresó en varias ocasiones que veía bien que las mujeres hicieran lo que quisieran con su cuerpo, como no depilarse. En una entrega de premios en 2018, la cantante se presentó con pelos en las piernas y fue alababa por muchos: "Menuda reina".