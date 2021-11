Ana Mena buscaba a un azafato del que se había enamorado y las redes lo han encontrado: "Por fin"

Ana Mena no para de viajar entre España e Italia, los dos países en los que su música triunfa desde que se alió con distintos músicos italianos como Fred de Palma o Rocco Hunt para sacar temas que lo petan cada verano y que tienen una versión en nuestro idioma y otra en la del suyo. Pues en uno de esos viajes en avión en dirección al país mediterráneo, en concreto a Venecia, la cantante malagueña ha conocido a un chico del que se ha quedado prendada , tal y como ha confesado a sus más de 96.000 seguidores en Twitter.

"Me acabo de enamorar profundamente de un azafato de Iberia vuelo a Venecia", comenzaba diciendo la artista, dando detalles de la compañía con que había volado y el destino al que había ido para que fuera más fácil que el chico en cuestión se diera por aludido. Pero Ana no se quedaba ahí y animaba a ese chico a ponerse en contacto con ella mandándole un mensaje directo a través de alguna de sus redes sociales: "Si usted lee este tweet, estaré revisando el md por si acaso…".

La cantante de 'A Un Paso De La Luna' ha terminado su mensaje haciéndole una promesa al azafato: si él se animaba a escribirle por privado, ella le mandaría una "cajita" de su huerto. Los fans de la malagueña entendieron rápidamente a qué se refería: hace unas semanas, contó en 'El Hormiguero' que una vez le mandó a un chico italiano que le gustaba mucho una caja con verduras del huerto que cultiva junto a su padre en su casa de Estepona. Un regalo que confesó que si ella recibiera algún día le animaría a pasar por el altar: "Si a mí me llegara a mi casa una caja de verduras de alguien que me gusta, yo me caso".