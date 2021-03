Ozuna lo peta, eso no hay quien lo discuta. El 'negrito de ojos claros' (su otro apodo oficial) es uno de los cantantes reguetoneros más conocidos del mundo, y su imagen no tiene nada que ver con una vida de excesos, drogas y bailes amarratidos. La vida de Ozuna es muy, muy familiar, y lo que más le gusta al cantante es ‘pasarla bien’ en compañía de los suyos: su mujer, Taína, y sus dos hijos pequeños. Padrazo. No es desde luego el único reguetonero que rompe por completo el cliché del cantante fiestero. La música urbana está plagada de ídolos y figuras comprometidos con su familia. Don Omar está casado y tiene tres hijos; Daddy Yankee, lo mismo. Hasta Anuel AA es un padrazo de familia.