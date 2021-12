Billie Eilish empezó a ver cine para adultos con once años: "Destruyó mi cerebro y me siento devastada"

Ahora, en una entrevista que ha concedido a 'The Howard Stern Show' , la artista estadounidense ha confesado algunos datos de su vida privada de los que nunca antes había hablado con tanta claridad, como que empezó a ver porno cuando tan solo tenía once años: "Creo que el porno es una vergüenza. Solía ver mucho porno, para ser honesta. Empecé a ver cine para adultos cuando tenía como 11 años".

Sí que es cierto que ya habló de consumir pornografía en la canción 'Male Fantasy' de su álbum, 'Happier than ever'. En este tema, Billie Eilish habla de estar solo en casa y distraerse viendo cine para adultos mientras recuerda una relación acabada.

No obstante, esta vez se ha abierto mucho más a la hora de relatar su experiencia y ha confesado que ver tanto porno terminó causándole muchos problemas: "Creo que realmente destruyó mi cerebro y me siento increíblemente devastada por haber estado expuesta a tanta pornografía", ha añadido

Esto es algo que le pasó a Billie Eilish cuando empezó a mantener relaciones sexuales: "Las primeras veces que, ya sabes, tuve sexo, no dije que no a cosas que no eran buenas. Fue porque pensé que eso era lo que se suponía que me atraía", ha confesado la joven, que reconoce que el cine para adultos era para ella una de sus únicas referencias a la hora de saber cómo intimar sexualmente con otras personas.