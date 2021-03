Billie Eilish habla por primera vez sobre la relación con su exnovio: "No lo he superado"

La cantante se ha pronunciado por primera vez sobre su relación con el rapero Brandon Quention Adams, conocido como Q

Lo ha hecho en el documental sobre su vida de Apple TV, 'The World's a Little Blurry', donde ha explicado que lo quería mucho pero que no podían estar juntos porque él era "autodestructivo"

La cantante cuenta que sigue amándolo, pero que no puede volver con él porque cuando están juntos siempre está preocupada por Q

Billie Eilish es una de las estrellas de la música más atípicas y también más herméticas de los últimos años. La joven cantante ha sido siempre muy celosa de su vida privada y no acostumbra a dar entrevistas ni a dejarse ver en muchos eventos, aunque en alguna ocasión sí se ha pronunciado sobre temas importantes, como cuando salió a defenderse por las críticas a su físico o cuando contó que estuvo a punto de suicidarse por culpa de los comentarios negativos sobre ella que encontraba en Twitter.

Es por ello que ha sorprendido muchísimo que haya decidido hacer un documental sobre su vida y narrar algunos de los aspectos más desconocidos de su intimidad, como la relación que mantuvo con su exnovio, el rapero Brandon Quention Adams. En 'The World's a Little Blurry', disponible en Apple TV, la cantante ha abordado las causas que le llevaron a dejar al que fue su pareja durante unos meses de 2018, el cantante conocido como Q. Son pocos los datos que hay acerca de este joven de 24 años, pues ha cerrado sus redes sociales y no es muy conocido fuera de Estados Unidos. En Yasss te contamos qué ha dicho Billie sobre él.

Enamorados en Coachella

El documental comienza mostrando algunos momentos en los que Billie y Q todavía seguían juntos; en concreto, se ve cómo él le da fuerzas y le apoya antes de que la cantante salga al escenario de Coachella, uno de los festivales más populares en Estados Unidos y en el que se dan cita cientos de famosos. En ese momento previo al concierto, cuando están hablando por teléfono, ella le confiesa su amor: "Te amo y estoy enamorada de ti".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BILLIE EILISH (@billieeilish)

Las causas de la ruptura

Pero ese bonito momento no refleja la realidad de su relación, a juzgar por las palabras de Billie, que reconoce que no estaban en el mismo punto: ella apostaba por la relación, pero él no lo hacía al mismo nivel. Hubo una "falta de esfuerzo" por su parte, explica Billie, que también revela a través de una conversación telefónica con una amiga que quiso que Q fuera a terapia porque era "autodestructivo".

Finalmente, fue la cantante de 'Bad guy' quien tomó la decisión de poner punto y final a la relación: "Simplemente no estaba feliz. Yo no quería las mismas cosas que él y no creo que eso sea justo para él". Billie también ha confesado en el documental las palabras que le dijo a su ya exnovio en el momento de la ruptura: "Amigo, no tienes suficiente amor para amarte a ti mismo, así que no me amas. Crees que sí, pero no".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BILLIE EILISH (@billieeilish)

Una ruptura difícil

La cantante ha reconocido que no fue fácil tomar la decisión de cortar con Q, porque estaba muy enamorada, y admite que no ha pasado página: "Lo amo tanto... eso lo hizo todo más difícil. No lo he superado, no encontré a nadie más". Billie ha explicado que sigue queriéndolo mucho, pese a que hace ya un par de años que no son pareja, pero que no puede volver con él porque no puede cambiarlo ni cambiar lo que él quiere.