¿Qué dijo Anuel?

Los famosos tienen que tener especial cuidado con lo que dicen en público para que no se malinterpreten sus palabras, pero ahora parece que también tienen que mirar mucho lo que comentan en cualquier momento, porque siempre puede haber un móvil grabando el instante para subirlo a las redes. Y luego que ese vídeo se viralice es casi la norma. Eso fue lo que le pasó a Anuel, que estaba hablando con una chica (no en privado, estaba rodeado por sus amigos) y le grabaron: el vídeo ya se ha hecho viral y ha hecho resurgir los rumores de crisis entre Anuel y Karol G .

En el vídeo se puede escuchar claramente que Anuel menciona la palabra "soltero", pero no se entiende tan bien si dice "estoy soltero" o lo contrario: "No estoy soltero". El debate sobre qué es lo que dice exactamente el puertorriqueño ha incendiado las redes. Los que afirman que dice que no tiene novia se escudan en que el cantante no quería que lo grabasen, ya que cuando se da cuenta que hay alguien filmando le pide que deje de hacerlo. Otros argumentan que simplemente pidió que le dejasen de grabar porque es un momento de su intimidad y no porque estuviese ligando con otra chica, que muchos aseguran que se la presentó Bad Bunny.