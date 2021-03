La actriz lo negó rotundamente a través de una historia que subió a Instagram, donde le siguen más de 26 millones de personas (es la española con más followers en esta red social): "No me he realizado ninguna ni cirugía estética. Antes de hacer AFIRMACIONES (no suposiciones/ opiniones) hay que comprobar la información. De esta forma estáis engañando a la gente". Lo que sí que es cierto es que Ester ha cambiado de peinado, de color del pelo, de estilo... y seguramente será maquillada por expertos en resaltar los rasgos faciales. En Yasss repasamos cómo ha cambiado desde su debut en 2016 hasta la actualidad.