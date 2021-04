Más de catorce millones de personas en todo el mundo siguen los pasos de Jaime Lorente en Instagram, que no ha parado de ganar fama y seguidores desde que le conocimos dando vida a Denver en 'Las casa de papel'. Desde su relación con María Pedraza (que terminó a finales del año pasado ), sus gatitos, sus fotos en los rodajes, en la playa... a sus fans les interesa todo lo que publica el murciano.

¿Qué podría estar mirando el actor de 'El Cid'? Pues quizá quería demostrar a sus fans que iba a leer muy atentamente las ideas que le dieran para titular esa foto, pues parece que se quedó sin inspiración o que simplemente le apetecía interactuar con sus seguidores. "Ponle título a esta foto", pidió el actor ; y las respuestas no tardaron en llegar. ¡Los comentarios que ha recibido el actor han sido bastante divertidos!

Lluvia de ideas

Rápidamente los seguidores del actor se han lanzado a proponer títulos y la zona de comentarios de la publicación se ha convertido en una especie de brainstorming o lluvia de ideas en equipo, como si se tratase de un grupo de guionistas buscando el nombre perfecto para una serie o una película. Entre la respuesta más repetida está la de "Soy guapísimo" o similares, que hacen referencia a la belleza del actor, pero también ha habido algunas muy originales, como "Esperando que el crush me conteste", "Jugando al candy crush", "¿Me estará mirando el cactus de atrás?" (si te fijas bien, hay una de estas plantitas en su salón), "Me gustaría ser papa frita para acompañar semejante lomo" o "Mirando qué me dicen los fans".