No es la primera vez que se rumorea con la ruptura entre Karol G y Anuel AA, pero esta vez parece que es cierto que la pareja de artistas ha decidido tomar caminos separados, pues la noticia saltó a los medios estadounidenses hace un par de días y ninguno de los dos lo ha negado, como sí habían hecho en otras ocasiones a través de sus redes sociales. 'People en español' publicó que, según sus fuentes, la colombiana y el puertorriqueño "ya no están juntos, no son pareja".