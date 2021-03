Karol G se atreve con todo, no solo a la hora de probar con nuevos ritmos en la música o colaborar con distintos artistas para crear nuevos temazos, sino también en su look. Después de sorprendernos hace unos meses tintando de azul turquesa su larga melena y abandonando la mezcla entre rubio y castaño con la que saltó a la fama y con la protagonizó videoclips tan populares como el de 'Tusa' junto a Nicki Minaj, la artista ha decidido introducir otra novedad a su look.