Este es el último tatuaje que la cantante de 'Tusa' ha sumado a su cuerpo, que comenzó a llenar de dibujos hace muchos años, cuando comenzaba su carrera musical y todavía no se había tintado el pelo ni lucía unas uñas kilométricas (y es que Karol ha experimentado un gran cambio físico desde que comenzó a subirse a los escenarios cuando era tan solo una adolescente).

La cantante de 'El barco' tiene muchos tatuajes y muy variados, pero los más repetidos son las frases o palabras que ha decidido marcar en su cuerpo. Algunas de ellas son motivadoras, para recordarle cosas que ha aprendido en la vida y las tiene desde hace mucho, como: "Esto también pasará" (en la mano izquierda), "Véncete a ti misma" (lo lleva en la cara interna del brazo derecho desde 2015) y "No hay remordimientos, solo lecciones aprendidas" (esta la tiene escrita en inglés en el antebrazo derecho).

Pero no solo lleva frases en los brazos o en las manos, pues tiene una que se hizo en 2015 en la que confiesa su amor a Dios y los suyos en el costado, debajo del brazo izquierdo: "Mi familia me hace humana, Dios me hace fuerte".