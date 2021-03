No es lo mismo cometer excentricidades, como hace cualquier famoso que quiera hacer valer su nombre en los mentideros del salseo (‘Se alimenta con placenta de poni, yo lo he visto’), que usar ropa excéntrica, hablar en excéntrico como Fernando Arrabal (“¡El mineralismo!”) o tener un cuerpo excéntrico, algo en lo que Harry Styles parece destacar. Le pasa lo mismo con los outfits vintage, los coches de colección (tiene más de 40, como sus tatuajes, que también rondarán esa cifra) y por su propia madre, de la que se rumorea que fue la que le apuntó al casting de The X Factor sin preguntarle si le parecía bien.