El cantante colombiano está en la cima de su carrera. El año pasado se sacó en pleno confinamiento su quinto álbum de estudio, ‘Papi Juancho’. Se ha convertido en uno de los reguetoneros más conocidos del mundo , y no pierde ocasión de hacer ostentación de su éxito cuando puede para recordarnos que el ascenso por la escalera social es esquinado. Si llegas a la cima, mejor darte un capricho en forma de mansión, y hacerlo además en una ubicación secreta (nadie sabe muy bien en qué parte de Medellín está escondida la vivienda). El colombiano es un tipo de gustos caros y acostumbrado a los lujos excéntricos.

A su imagen y semejanza

Su mansión, por dentro

Se sabe que Maluma invierte habitualmente en obras de arte. Ha dicho muchas veces que las obras que compra le inspiran en su propio trabajo y le fuerzan a ser más creativo. Impresiona el piano blanco en el que Maluma dice que a veces se sienta a ‘jugar’ e intentar componer algunos de sus grandes temas (no sabe cómo tocarlo bien, eso sí)

Si de lujos se trata, cuestión de enumerar. El segundo detalle que escapa a los simples mortales, con sus hipotecas a treinta años y sus ‘no llego a fin de mes’, es el ascensor privado que Maluma utiliza para viajar desde el sótano al piso más alto , suponemos que con una mimosa en una mano y un cachorro de algún animal excéntrico en la otra. Podríamos añadir un bunker atómico, si lo tuviera, pero de momento no hemos llegado a ese punto en que la humanidad arrasa las tiendas de comida y escapa por los pelos de los zombis, así que nos tendremos que contentar con lujos más modestos para esculpir la mente y el cuerpo.

La cocina

Podríamos hablar de una cocina enorme y funcional, aspectos que cumple, pero el plot twist viene cuando Maluma abre uno de los armarios y, a modo de un científico loco que guarda toneladas de calcetines, enseña su colección de tazas. Imaginamos que en algún momento el colombiano se verá obligado a confesar su manía frente a un grupo de adictos en recuperación: “Hola, me llamo Maluma y… me gustan las tazas, me gustan mucho. Sueño con ellas. Les hablo”. “Hooooooola, Maluma”.