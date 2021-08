Ahora, tan solo unos días después del mensaje de Álex que se interpretó como una confirmación de su relación, ha llegado la que sería la prueba definitiva de que si no son novios, sí que están muy unidos y se van juntos de vacaciones sin la compañía de otros amigos . El destino escogido: Oporto. Allí han subido unas fotos disfrutando del atardecer en un hotel de lujo. ¡Te lo contamos en Yasss!

Sea una acción publicitaria o no, no cabe duda de que estaban juntos disfrutando del atardecer. Pero María y Álex no solo han subido fotos desde el mismo sitio a sus historias, sino también en forma de publicación fija. Él ha subido un par de instantáneas borrosas posando con una camisa azul de manga corta y ella luciendo espalda tapándose con una toalla blanca.