Desde que coincidieron en el rodaje de la segunda temporada de 'Toy Boy' en Málaga, María Pedraza y Álex González se habían dejado ver muy cómplices en sus redes sociales, donde no pararon de compartir fotos en las que salían de fiesta junto a otros miembros del reparto, disfrutaban de una tarde de piscina o se dejaban comentarios llenos de cariño y un poquito de misterio en sus publicaciones. Esas pistas hicieron pensar a sus fans que habían iniciado una relación amorosa , algo que ambos confirmaron en la presentación de la serie en septiembre.

Esa no es la única fotografía en la que se puede ver a la pareja posando para los fotógrafos y es que la actriz Alejandra Onieva ha compartido en su perfil de Instagram una imagen en la que se puede ver a ellos tres junto a otros asistentes al evento, aunque en esta instantánea María y Álex no están el uno al lado del otro. Las dos intérpretes no solo compartieron posado, sino que también fueron las encargadas de entregar dos de los galardones en la ceremonia.