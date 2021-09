Junto a esta imagen, la madrileña ha dejado una frase en inglés con la que anuncia a sus más de doce millones de seguidores que tiene nuevos proyectos entre manos: "Se avecinan grandes cosas" . ¿Es posible que María esté dejando ver que participará en un proyecto relacionado con la danza? No es ningún secreto que es su gran pasión y es que, de hecho, antes de ser actriz, la madrileña era bailarina y se formaba para dedicarse a ello.

Con esta película, María ha podido unir sus dos grandes pasiones: la interpretación y la danza. En 'El Hormiguero', la madrileña explicó que lo único malo de bailar es que se le caen las uñas y el dolor de pies, pero que ese sufrimiento no es nada en comparación con las alegrías que le da la danza: "Cuando bailo, me siento yo. Cuando bailo, me creo a mí, siento que todo es verdad".