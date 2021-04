María Pedraza: de su debilidad por el helado de pistacho a su amor por las películas francesas

Mataría por estar siempre comiendo helado de pistacho

Ni siquiera una lesión en la rodilla ha conseguido apartarla de su otra profesión: la danza

Su gran sueño: pasar por el teatro

Pura metamorfosis, así es María Pedraza, una de las actrices de moda, de la que tantas veces te hemos hablado en Yasss, sea por sus cambios de look o por nuevos retos profesionales.

La intérprete no para de sumar éxitos, serie tras serie, desde ‘La casa de papel’ a ‘Élite’, y su carrera actoral ha crecido en paralelo a su pasión por la danza, vocación que tuvo que dejar aparcada por una lesión y ahora mira desde la barrera, como los toros (aunque su perfil de Instagram está lleno de fotones en los que podemos verla practicando posturas de ballet clásico). Otra ‘lesión’, esta vez amorosa, es la que tienen todos sus fans desde que cortó su relación con Jaime Lorente y dejó triste a la audiencia que los contemplaba hacer manitas por los platós de televisión por los que han pasado juntos. Se rumorea que Pedraza comparte ahora arrumacos y películas románticas con Marc Márquez, campeón de Moto GP.

¿Sabías que es una amante confesa del cine francés? ¿Y que le encantan sus mascotas, una gata y una perrita?gatos?

Amante del cine francés

Si no de ‘todo’ el cine francés, sí de una película: ‘Respira’, de Mélanie Laurent. La considera su preferida. Con todo, Pedraza confiesa que le chifla el cine español y que no hay por qué elegir una industria frente a otra. Pueden disfrutarse todas por igual. ¿Dará el salto al mercado internacional y la fichará algún_ director_ de Francia para su película, como le pasó con Esteban Crespo, el director que la fichó para ‘Amar’ después de dar con su perfil en Instagram?

Dice en una entrevista para El Mundo: “Me encantaría trabajar fuera de España y por eso me he apuntado a clases de inglés. Pero también tengo claro que no todas las películas y las series vienen de Estados Unidos. Estoy abierta a todas las culturas. No me importa el idioma, tengo buen oído y me crezco ante los retos”.

Le debe mucho a Instagram

Pedraza se ríe cuando le preguntan si le debe mucho a las redes sociales. Aún sigue sorprendida por cómo empezó su carrera como actriz. “Un día, mi agencia me llamó para hacer un casting para una película. Les dije que yo era bailarina, que no servía para eso. Pero insistieron en que el director Esteban Crespo estaba muy interesado en conocerme. Hice la prueba. Me planté allí y les dije que no tenía ni idea y que estaba muy nerviosa. Pero me dieron el papel”.

Particular para los helados, bondadosa con los animales

¿Adivinas cuál es su preferido? El menos típico entre los típicos: el de pistacho. Para las mascotas sí es un poco más mainstream y nunca quiere quedarse corta en eso de repartir su amor. Nos encanta sus gatos, Chambi y Garfi, y tenemos curiosidad por saber qué habrá pasado con Pacorro, el perrete influencer que compartía con Jaime Lorente hasta que su relación terminó. ¿Ladrará desconsolado Pacorro intentando que vuelvan, como un niño de padres divorciados en versión pequeñita? ¿Conseguirá juntarlos de nuevo?

La danza, su fuego

La actriz es una auténtica fanática de este arte, su carrera profesional iba encaminada por ahí hasta el asunto de la lesión de rodilla que la apartó de las tablas y los demi plié. Entró en el conservatorio con solo seis años y salió con 18, convertida en profesional. Ya te contamos en Yasss todos los detalles de esta disciplina que ha llevado a Pedraza a compartir escenario con otros bailarines de alto nivel.

“Me encantaría que algún día alguien me regalara un papel como el de Natalie Portman en 'Cisne negro'. Estoy segura de que daría lo mejor de mí. Mientras tanto sigo acudiendo a clases y entrenando siempre que la agenda me lo permite. He perdido un poco de fondo físico y algo de ritmo, pero la técnica no se olvida, es como montar en bicicleta”.

Su próximo sueño

