Anwar está muy unido a su familia . “ Mis hermanas son geniales ; probablemente me han enseñado todo lo que necesito saber sobre las mujeres. Mi madre es muy liberal, pero también anticuada cuando se trata de modales. Ella me enseñó a ser amable y tratar a los demás con respeto”.

Más allá de las apariciones de la familia en The Real Housewifes of Beverly Hills y su excéntrica vida de lujos (una pregunta nos asalta: ¿esta gente alguna vez habrá tenido un caimán forrado de oro en la bañera?), lo cierto es que su carrera como modelo le ha brindado muchísimas oportunidades profesionales , y él las ha aprovechado.

Como bien decíamos, la moda no es la pasión exclusiva de Anwar. En paralelo a su paso por las pasarelas, el pequeño de los Hadid también ha ido destacando dentro de la industria musical, gracias a su colaboración con su amigo Jaden Smith, el hijo del Príncipe de Bel Air, Will Smith (sorry not sorry por esta referencia).