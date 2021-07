Gracias a la serie no solo ha subido su número de seguidores en redes sociales, sino que también ha crecido el número de personas que saben quién es y que se interesan por descubrir más cosas sobre él, como si comparte su vida con alguien. Algunos medios latinoamericanos y estadounidenses, zonas donde la serie de Netflix lo peta en audiencia, especulan con la posibilidad de que esté saliendo con otro modelo e influencer, un joven llamado Carlos Parejo .

Pero parece que el joven, que pasó su infancia en Tenerife, no vio claro dedicarse al mundo de la industria musical, pues no ha vuelto a sacar ningún otro tema y hace mucho tiempo que no comparte un tuit o una publicación en Instagram versionando alguna canción. En 2017, dio algunas entrevistas siempre ataviado con su característica bandana en el pelo (a la que también ha dicho adiós), en las que aseguraba que sus ídolos eran otros cantantes que habían saltado a la fama gracias al poder de internet y las redes sociales, como Justin Bieber o Shawn Mendes.