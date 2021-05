No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la luna si aún no sabes quién es este hombre. Y sí, lo primero está sacado de una de las muchas canciones que Luis Miguel ha introducido en nuestras vidas, porque Diego Boneta es el actor revelación que da vida al cantante en la serie de Netflix sobre su vida. Si no le conoces, nosotros te hacemos las presentaciones. ¡Sigue leyendo!