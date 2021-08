Chef, muy amiga de Evaluna y apasionada del canto. Manuela Echeverry, la hermana de Camilo

“Hoy es el aniversario de mis papás, 32 años de matrimonio. De las cosas que más les agradezco es su amor por la naturaleza, verlos amar tanto cada ser vivo, cada planta, el agua, la tierra… Me hizo una persona profundamente consciente de todo lo que me rodea. Crecer viendo su pasión, entrega y amor por las abejas me hizo crecer sin tenerles miedo, cada picadura era como una medicina, y yo al pensar que me iba a hacer más saludable, y fuerte, aguantaba cada una con valentía y certeza. Así sigo caminando, tranquila y segura de que un camino verde y limpio vale mucho más que cualquier título o posesiones materiales”.