La posible nueva relación de Natalia Lacunza

En las últimas semanas, ha sido la propia Lacunza quien se ha dejado ver mucho más con María , cada vez más encantada de la vida con su presencia. Incluso ha llegado a publicar alguna frase íntegramente dedicada a los fans y su curiosidad, un detalle que no hace más que echar troncos de amor a esta hoguera: "Es que si tengo mucha suerte y mucho amor pues me apetece enseñároslo la verdad".

¿Quién es María Lázaro?

Nació en 1999. Es originaria de Murcia y es la batería del grupo que va de gira en gira con una de nuestras ex concursantes de OT favoritas. No viene de nuevas en esto de la música. Antes incluso de cumplir la mayoría de edad ya había dado sus primeros baquetazos en la batería y se movía muy cómoda en ese mundo de conciertos que más tarde ha sido su pasión y profesión. Su primer grupo se llamó Jump To The Moon y, a decir de varios críticos, fue una de las bandas revelación de 2017/2018 en la escena musical de la región de Murcia.