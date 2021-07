Hace un par de meses saltó la noticia: después de muchos rumores, Karol G y Anuel AA confirmaban en sus respectivas cuentas de Instagram que su relación había terminado a principios de 2021. Ambos tuvieron palabras de cariño para el otro y el puertorriqueño dejó claro que no habido terceras personas por ninguna de las dos partes (se rumoreó que él salía con una cantante llamada Sofía ) e, incluso, dejó la puerta abierta a una reconciliación : "Quién sabe, el mundo es redondo, quién sabe si a la larga, a la vuelta se encuentre otra vez".

Esa frase hizo que muchos fans soñasen con una posible reconciliación que puede que haya llegado después de unos seis separados como pareja, pero no como amigos , ya que en abril, cuando Karol anunció que iba a sacar un nuevo disco, Anuel fue a apoyarla a un evento y se les pudo ver bailando abrazados. A lo largo de estos meses que han permanecido separados, muchos han querido ver en momentos como este una esperanza para que los artistas se dieran una segunda oportunidad y retomasen su historia de amor (e, incluso, sus planes de boda).

Ahora los rumores han vuelto a intensificarse por la información que ha dado Tanya Charry en el programa de Univisión 'El gordo y el flaco'. La periodista colombiana ha afirmado que Karol y Anuel se han ido de cena juntos en un restaurante cerca del mar en Miami y allí han sido vistos besándose y compartiendo muchos gestos cómplices. "Estaban dándose besos, arrumacos. No estaban solos, estaban con un grupo pero estaban felices" , explicaba Charry.

No es la primera vez que Charry ofrece una información sobre la pareja que luego ha resultado cierta, por lo que el copresentador, Raúl de Molina quiso saber si tenía algún dato más sobre esta cena tan romántica que habrían compartido los artistas. La periodista explicó que el restaurante al que fueron es muy conocido en Miami Beach y que, según sus fuentes, no estaban en una zona privada, sino a la vista de todos los comensales y no se escondían para darse muestras de cariño.